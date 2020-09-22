وأشار البيان إلى أن طاقم الطائرة غادرها بأمان عن طريق الكرسي القاذف وفي طريقه الآن إلى قاعدة تمركزه.

وأضاف البيان: "الطائرة تحطمت في منطقة غابات، ولا يوجد دمار على الأرض. وتم إرسال لجنة من المنطقة العسكرية الغربية للوقوف على أسباب وظروف الحادث".