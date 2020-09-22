تجديد حبس عاطل وعامل لسرقتهما شخصا بالإكراه فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار جمال فزاع، تجديد حبس المتهمين "م.ر.م" عاطل و"م.أ.أ" عامل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة المجنى عليه "ح.م " بالإكراه فى الطريق العام، وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز دار السلام.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقى رئيس مباحث مركز دار السلام بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز، استوقفه المتهمان وقاما بتهديده بإشهار سلاح أبيض فى وجهه واستوليا منه على متعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح وفرا هاربين .

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المجنى عليه وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم.