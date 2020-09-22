بوتين: قضايا الأمن السيبرانى تستحق الاهتمام البالغ

كتب أحمد عرفة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التقنيات الرقمية يمكن أن تقع في أيدي المتطرفين، الأمر الذي يجعل القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني تستحق الاهتمام البالغ. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال الرئيس الروسي، إنه مثل أي ابتكارات أخرى، تميل التقنيات الرقمية إلى الانتشار خارج نطاق السيطرة​​​، ومثل الأسلحة التقليدية، يمكن أن تقع في أيدي الراديكاليين والمتطرفين من كل نوع، وذلك ليس فقط في مناطق الصراعات الإقليمية، ولكن أيضا في البلدان التي تنعم بالسلام، مما يسبب بظهور مخاطر هائلة.

وأوضح فلاديمير بوتين، أن قضايا الأمن السيبراني واستخدام التقنيات الرقمية المتقدمة تستحق بهذا الصدد أن تناقش بأكبر قدر من الجدية على ساحة الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه من المهم الاستماع والنظر إلى مخاوف الناس بشأن مدى حماية حقوقهم في العصر الجديد، حقوق الخصوصية والملكية والأمن.