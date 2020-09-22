الإعدام شنقا للمتهم بقتل طالب بإشعال النيران فى جسده بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل طالب بإشعال النيران فى جسده بسبب مشادة كلامية، وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعى، وحددت جلسة اليوم، للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمود مجدى عبده وسكرتارية نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 23119 لسنة 2016 جنايات مركز الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من، مدير إدارة البحث الجنائي، بوصول" عبد الحميد أ إ" 20 سنة طالب مقيم ميت القرشى مركز ميت غمر، ويعمل سائق توك توك، إلى المستشفى العام مصابا بحروق من الدرجات الأولى.

وتوصلت تحريات الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق، قيام " محمد ع م " 24 سنة سائق مقيم دائرة مركز الزقازيق، بارتكاب الواقعة، على خلفية مشادة كلامية بسبب أولوية التحميل، بين المجنى عليه وصديقه، فقام المتهم بسكب البنزين عليه وإشعال النيران به، وتم إحالة من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها بإحالة أوراقه لفضيلة مفتى الديار المصرية.