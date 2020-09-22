اطمن على نفسك..ما هو فحص هرمون الغدة الجاردرقية وأهميته؟

كتبت فاطمة خليل

فحص هرمون الغدة الجاردرقية ويسمى أيضاً PTH-C-Terminal من الفحوصات الهامة التي تقيس هرمون الغدة الدرقية في الدم للكشف عن الأمراض، من خلال اطمن على نفسك نتعرف على ما هو فحص هرمون الغدة الجاردرقية وأهميته ولماذا نحتاج إلى إجراء هذا الفحص، وفقا لموقع جامعة روشستر الأمريكية.

ما هو اختبار هرمون الغدة الجار درقية ؟



يقيس هذا الاختبار مادة تسمى هرمون الغدة الجار درقية (PTH) في دمك يتم إنتاج الهرمون الجار درقي عن طريق أربع غدد جارات درقية صغيرة في رقبتك.

يدور هرمون الغدة الدرقية في الدم وهو ضروري للتحكم في مستوى الكالسيوم في الدم يحتاج قلبك وعظامك وجهازك العصبي وكليتك إلى مستوى طبيعي من الكالسيوم في الدم ليعمل بالطريقة التي ينبغي.

إذا كان مستوى الكالسيوم منخفضًا جدًا، فإن الغدد الجار درقية تفرز الهرمون الجار درقي لإدخال المزيد من الكالسيوم إلى الدم.

إذا كان مستوى الكالسيوم مرتفعًا جدًا ، تتوقف الغدد الجار درقية عن إنتاج الهرمون الجار درقي.

يساعد قياس كمية هرمون الغدة الدرقية في الدم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في معرفة سبب مستوى الكالسيوم غير الطبيعي.

عادة ما يتم إجراء هذا الاختبار في وقت مبكر من الصباح، وهو أفضل وقت لقياس الهرمون الجاردرقي.

لماذا تحتاج اختبار الغدة الجار درقية؟



قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا وجد اختبار دم سابق أن مستوى الكالسيوم لديك مرتفع جدًا أو منخفض جدًا.

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كانت لديك علامات أو أعراض لمستوى غير طبيعي من الكالسيوم.

تساعد مستويات الهرمون الجار درقي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في معرفة ما إذا كان مستوى الكالسيوم غير الطبيعي ناتجًا عن مشكلة في الغدد جارات الدرقية أو له سبب آخر.

تتضمن علامات وأعراض ارتفاع الكالسيوم (فرط كالسيوم الدم) ما يلي:

-عظام ضعيفة

-حصى الكلى

-إعياء

-اوجاع والآم

-غثيان

-كثرة التبول

-العطش

تشمل أعراض نقص الكالسيوم (نقص كالسيوم الدم) ما يلي:

-وخز وخدر

-الاكتئاب أو تغيرات مزاجية أخرى

-تشنجات العضلات أو النوبات

-اضطراب نبضات القلب

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع هذا الاختبار؟



قد يطلب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك اختبارات دم أخرى إلى جانب اختبار PTH.

من الشائع أن يتم فحص مستوى الكالسيوم في الدم إلى جانب مستوى الهرمون الجاردرقي.

يمكن أيضًا فحص مستويات المعادن الأخرى في الدم. قد تخضع أيضًا لاختبارات لقياس وظائف الكلى.





أسباب ارتفاع مستويات هرمون الغدة الدرقية



فرط نشاط الغدد جارات الدرقية ، وهي حالة تسمى فرط نشاط جارات الدرق. يمكن أن يكون لهذا أسباب مختلفة

فشل الكلى في الاستجابة بشكل طبيعي لهرمون الغدة الدرقية

نقص فيتامين د الموروث

اصابة الحبل الشوكي

انخفاض الكالسيوم غير مرتبط بالغدد الجار درقية

اسباب انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية



خمول الغدد الجار درقية ، وهي حالة تسمى قصور جارات الدرقية. يمكن أن يكون لهذا أسباب مختلفة

فرط نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية

نقص المغنيسيوم

ارتفاع الكالسيوم غير المرتبط بالغدد الجار درقية