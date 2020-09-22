إصابة فنى كهرباء أثناء محاولته إخماد حريق بمطحن للغلال فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب فنى كهرباء بمطحن غلال تابع لشركة مطاحن مصر العليا بحروق بسيطة بالذراعين والبطن أثناء مشاركته في إخماد حريق محدود شب بغرفة التحكم الخاصة بصومعة الغلال تم نقل المصاب للمستشفى المركزى بالبلينا لتلقى العلاج، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي سيطرت الحريق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق محدود بمطحن غلال تابع لشركة مطاحن مصر العليا دائرة مركز البلينا ووجود مصاب.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد احمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والرائد محمد أبوالعطى رئيس وحدة مباحث المركز بنشوب حريق بمطحن غلال تابع لشركة مطاحن مصر العليا ببندر البلينا.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق محدود بغرفة التحكم الخاصة بصومعة الغلال، وتم الدفع بـ"2" سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة المدعو صبري م ا ع 57 سنة فني كهرباء بالمطحن ويقيم بندر البلينا "حروق بسيطة بالذراعين والبطن أثناء مشاركته فـي إخماد الحريق وتم نقله للمستشفي المركزي وبسؤال المذكور أقر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق جزء من كابل ومفتاح التحكم بالغرفة "جاري الإصلاح" ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.