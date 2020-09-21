وزير السياحة والآثار يجتمع مع رئيس غرفة الشركات السابق لبحث تطوير القطاع

كتبت آمال رسلان

استقبل اليوم الاثنين الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بمكتبة بمقر الوزارة بالزمالك، حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية السابق، وذلك للاستماع إلى بعض المقترحات لدفع الحركة السياحية إلى مصر. وحرص الدكتور خالد العنانى، على توجيه الشكر حسام الشاعر وأعضاء مجلس إدارة الغرفة السابق على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة للنهوض بقطاع السياحة، حيث إنهم عملوا فى فترة صعبة استطاعوا خلالها أن يؤدوا عملهم باقتدار، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق في حياتهم العملية.

وخلال اللقاء استعرض حسام الشاعر للدكتور خالد العناني مقترح عن ميكنة منظومة تصاريح مرور الأفواج السياحية، والذى كان قد تقدم به من قبل أثناء فترة رئاسته لمجلس إدارة الغرفة، كما قدم للوزير مجموعة من التوصيات العامة لدفع العمل في مجال السياحة.

ومن جانبه رحب وزير السياحة والآثار بمجموعة التوصيات وبالمقترح المقدم، مؤكدا له ضرورة استمرار التعاون بينه وبين الوزارة بما يخدم النهوض بالقطاع السياحى.