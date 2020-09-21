اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير السياحة والآثار يجتمع مع رئيس غرفة الشركات السابق لبحث تطوير القطاع

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:12 م
وزير السياحة والآثار يجتمع مع رئيس غرفة الشركات السابق لبحث تطوير القطاع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل اليوم الاثنين الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بمكتبة بمقر الوزارة بالزمالك، حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية السابق، وذلك للاستماع إلى بعض المقترحات لدفع الحركة السياحية إلى مصر. وحرص الدكتور خالد العنانى، على توجيه الشكر حسام الشاعر وأعضاء مجلس إدارة الغرفة السابق على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة للنهوض بقطاع السياحة، حيث إنهم  عملوا فى فترة صعبة استطاعوا خلالها أن يؤدوا عملهم باقتدار، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق في حياتهم العملية.
 
وخلال اللقاء استعرض حسام الشاعر للدكتور خالد العناني مقترح عن ميكنة منظومة تصاريح مرور الأفواج السياحية، والذى كان قد تقدم به من قبل أثناء فترة رئاسته لمجلس إدارة الغرفة، كما قدم للوزير مجموعة من التوصيات العامة لدفع العمل في مجال السياحة. 
 
ومن جانبه رحب وزير السياحة والآثار بمجموعة التوصيات وبالمقترح المقدم، مؤكدا له ضرورة استمرار التعاون بينه وبين الوزارة بما يخدم النهوض بالقطاع السياحى.

شركات السياحة

خالد العنانى

حسام الشاعر

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

4 قرارات للجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة فى اجتماعها الأول

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 06:16 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار حل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 02:41 م

مجلس غرفة شركات السياحة السابق يرصد 10 قضايا حاول حلها أهمها حرق الأسعار

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 01:59 م

اليوم آخر موعد لتلقى طلبات شركات السياحة لصرف إعانات موظفيها من صندوق الطوارئ

الأحد، 13 سبتمبر 2020 11:42 ص

الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم المؤتمر التعريفى لشركات السياحة والاقتصاد الرقمى اليوم

الخميس، 13 أغسطس 2020 01:08 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة