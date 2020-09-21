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وزارة الرى تخاطب جميع المحافظات لتوخى الحذر من السيول.. فيديو

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:21 م
وزارة الرى تخاطب جميع المحافظات لتوخى الحذر من السيول.. فيديو تدريب على مواجهة السيول
كتب محمد شرقاوى

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قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن التعدي على المجري المائي يعرقل عملية تصريف مياه الفيضانات، بسبب ارتفاع منسوب المياه. وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم مخاطبة كافة المحافظات لتوخي الحذر والتنسيق مع كافة الوزارات لمواجهة ارتفاع منسوب المياه ولتلاشي الفيضانات.

وأكد أنه تم تنفيذ أكثر من 56 ألف إزالة وتعدى على نهر النيل، ويتم تنفيذ الإزالة دون النظر لمالكها مهما كان، موضحا أنه تم إزالة التعديات على 3 آلاف متر قام أحد الشخصيات العامة بردمها وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للمحاكمة العسكرية.

وكان المهندس محمد السباعي قال، إن مصر تمر بفترة موسم الفيضان، التي تبدأ في بداية أغسطس من كل عام لمدة 3 أشهر، إذ تستعد الوزارة له للتعامل معه بشكل جيد.

وأضاف السباعى: نتابع كميات المياه التي تصل مصر وبخاص من السد العالي، ووزير الري موجود في أسوان، لتفقد السد العالي والمنشآت التابعة له".

وتابع: "نحن معنيون في المقام الأول بمتابعة مخرات السيول كافة، وشبكات الترع والمصارف خلال فصل الشتاء المقبل، للتأكد من جاهزيتهم، وسنحافظ على الأرواح والممتلكات الخاصة".


السيول

الفيضانات

وزارة الري

الطقس

السيول في سان كاترين

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