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والد محمد على: ابنى الخائن خمورجى وشمام.. أتوقع نهايته الإعدام وأكون سعيد

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:36 م
والد محمد على: ابنى الخائن خمورجى وشمام.. أتوقع نهايته الإعدام وأكون سعيد الهارب محمد على
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال على عبد الخالق والد الهارب محمد على، أن نجله محمد الخائن حاول التقرب منه مرة ثانية بعد هروبه، مضيفًا: "فوجئت بهاتف من زوجته تخبرنى أن نجلى محمد الخائن تزوج من سيدة سورية".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى: "زوجة نجلى محمد الخائن وأولاد يبكون من تصرفاته"، موضحا أن نجله تطاول عليه بالسب بعد أن طلب منه العودة لزوجته وأولاده.

وتابع: "عندما اعتذر فى 25 يناير بعدها كلمنى وقال اتضحك عليا من شوية خونة وشتم كتير، وبيقول أن اللى حواليه سرقوه، عيال سوريين شغالين معاه، وبتوع الإخوان، قالى اتنفضت"، مستطردا: "مرة كان سهران رجع لقى الشقة مسروقة 8 ملايين جنيه".

واستكمل: "رمى زوجته وأولاده فى تركيا وميعرفش عنهم حاجة، وحفيدى يشتكى لى من ضيق الحال وأنهم ينامون على كنبة، يعنى الملايين دى ومعندش أوضة فى مصر، وربنا أزال النعمة منه لأنه إنسان حاقد ومريض"، مستطردًا: "محمد الخائن خمورجى وشمام ويتعاطى المخدرات، وأرفض كل تصرفاته، دا فاضى والذى يحتذى به جاهل ".

وواصل والد الهارب محمد على: "لو فى العمر بقية احترم نفسك وشوف العيلين اللى عندك، ويمكن حتى لو هتعيش طريد على الأقل تعيش محترم، انت لا تشرف ابن ولا أب ولا بلد، وأتوقع نهايته الإعدام وأبقى سعيد، وأقسمت بالله لو مات ميتدفنش عندى".


على عبد الخالق

والد محمد على

الهارب محمد على

الاخوان

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