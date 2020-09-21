محافظ قنا يؤكد تخصيص 7 مليارات جنيه من البرنامج الحكومى لتنمية المحافظة

كتب عامر مصطفى

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الدولة قدمت برنامجا حكوميا لتطوير صعيد مصر، وكان نصيب المحافظة من تكلفة البرنامج 7 مليارات جنيه لتنمية محافظة قنا.

وأضاف اللواء أشرف الداودي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن مياه الشرب ستكون 100% بجميع ربوع المحافظة، وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ركز على متابعة مستوى الأداء والتنفيذ، والتفكير بأسلوب غير نمطى فى إدارة المشروعات، والاهتمام بالزراعة.

وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة فى مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والإنتاجية المتميزة التى يشتهر بها أبناء الصعيد.



كما وجه الرئيس بصياغة برنامج ترويجى متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محلياً وخارجياً، على أن يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجي.