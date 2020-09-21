محافظ قنا يؤكد تخصيص 7 مليارات جنيه من البرنامج الحكومى لتنمية المحافظة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الدولة قدمت برنامجا حكوميا لتطوير صعيد مصر، وكان نصيب المحافظة من تكلفة البرنامج 7 مليارات جنيه لتنمية محافظة قنا.
وأضاف اللواء أشرف الداودي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن مياه الشرب ستكون 100% بجميع ربوع المحافظة، وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.
وأوضح محافظ قنا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ركز على متابعة مستوى الأداء والتنفيذ، والتفكير بأسلوب غير نمطى فى إدارة المشروعات، والاهتمام بالزراعة.
وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة فى مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والإنتاجية المتميزة التى يشتهر بها أبناء الصعيد.
كما وجه الرئيس بصياغة برنامج ترويجى متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محلياً وخارجياً، على أن يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجي.
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