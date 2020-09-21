محافظ دمياط تعقد إجتماعًا طارئًا لوضع خطة مواجهة ارتفاع منسوب النيل

فريق المحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عصر اليوم الاثنين، إجتماعًا طارئًا مع اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و اللواء ياسر فاروق مدير شئون الخدمة والعمليات بمديرية أمن دمياط، و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرى مديرية الرى وإدارة الحماية المدنية ومديرى إدارات المتابعة و التفتيش المالى والإدارى والأملاك والمركبات و شئون البيئة والأزمات بالديوان العام وذلك لوضع خطة عاجلة لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وفقاً لما أكدته وزارة الموارد المائية والرى بمؤشرات موسم الفيضان للعام المائى الحالى، والتى تشير إلى احتمالية إمرار تصرفات زائدة بمجرى النهر وما يتبعه ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرعى دمياط ورشيد الأمر الذى قد يؤدى إلى حدوث غمر لأراضى طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائى للمجرى.

حيث ناقشت المحافظ كافة الإجراءات الإحترازية الواجب تنفيذها فورًا بشأن ارتفاع منسوب النيل والتى قد تؤدى الى غرق عدد من المناطق المتاخمة للنهر كما استمعت إلى شرح تفصيلى عن الخطوات التى اتخذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشأن جاهزية محطات الصرف الصحي وكذلك استعدادات مديرية الرى لمجابهة تلك الأزمة.

وفى سياق متصل أكدت الدكتورة منال عوض على إخلاء المناطق المحصورة داخل القطاع المائى للمجرى والمتعدى عليها من واضعى اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية ، وذلك لتفادى الأضرار التى قد تنتج عن غرق الأراضى الزراعية، وحفاظًا على أرواح المواطنين.

و أكدت محافظ دمياط على ضرورة التنبيه على المواطنين فوراً بإخلاء المبانى والحظائر و الأقفاص السمكية وإزالة أية تشوينات للمحاصيل الزراعية و المزروعات على أراضى طرح النهر وأى متعلقات قد تتعرض للتلف نتيجة إمرار تصرفات زائدة بمياه نهر النيل لحين مرور تلك الأزمة ،كما شددت المحافظ على ضرورة تنسيق الجهود وتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية اللازم اتباعها لمنع حدوث أية أخطار أو أضرار قد تحدث خلال الفترة القادمة.