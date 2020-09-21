محافظ الدقهلية يشكل لجنة للمرور على المدارس ومتابعة أعمال الصيانة

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والأبنية التعليمية والتربية والتعليم للمرور على جميع المدارس على الطبيعة ومتابعة أعمال الصيانة الشاملة والانتهاء منها قبل موعد بدء الدراسة والمقرر له 17 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته محافظة الدقهلية بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، وممثلى الإدارات التعليمية والأبنية التعليمية والشباب والرياضه، وقد تناول المحافظ خلال المؤتمر جوانب الاستعدادات من قبل الإدارات التعليمية للعام الدراسى بجميع مدارس المحافظة.

وطالب محافظ الدقهلية بضرورة أن يتم تطوير ورفع كفاءة المدارس من خلال ارض الواقع وتوثيق اعمال الصيانة التى تتم واستمرار المرور على المنشآت التعليمية والتصدى لاى اوجه قصور من الناحية الجمالية والنظافة العامه حرصا على المظهر الحضارى.

كما أكد المحافظ تفعيل دور اللجان المدرسية المشكلة لغرض متابعة الصيانة البسيطة التى تتم دوريا بالمدارس وذلك بالمرور على الطبيعة دون التقيد بالتقارير الورقية، مؤكدا أن الواقع دائما يمكننا من سرعة الإنجاز وتحسين مستوى الأداء.

واستمع المحافظ خلال المؤتمر للعديد من المقترحات والاراء لعدد من الحضور المشاركين من مديرى الادارات التعليمية والشبابية، ووعد بدراسة عمل ربط إلكترونى لجميع المدارس على شبكة واحدة وربطها على الإدارات التعليمية التابعة لها لتيسير متابعة العمل وتلافى اى اوجه قصور وذلك فى اطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزير التربية والتعليم.

ووجه المحافظ لضرورة تطبيق الكود الخاص بذوى القدرات الخاصة بتوفير أماكن لهم ومنازل ومطالع وأماكن دخول وخروج وتوفير كل ما يلزمهم من تجهيزات وفقا لاحتياجاتهم بالمدارس وكذا مراكز الشباب، وكافة اماكن تقديم الخدمات للمواطنين بنطاق المحافظة.