محافظة القليوبية تستجيب لمنظومة الشكاوى بسرعة تطهير ترعة الشرقاوية

القليوبية إبراهيم سالم

استجاب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لشكوى أرسلت عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بشأن تواجد قمامة بترعة الشرقاوية بمدينة شبين القناطر.

وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته لمديرية الري، بالتنسيق مع مجلس مدينة شبين القناطر، بتطهير الترعة وقامت الأجهزة التنفيذية لمديرية الري برئاسة المهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الري بالقليوبية، وبالتنسيق مع مجلس مدينة شبين القناطر برئاسة العميد خالد المحمدى رئيس المدينة، بالإشراف على أعمال تطهير ورفع تراكمات القمامة بالترعة.

وتأتى تلك الاستجابة، فى إطار التفاعل الدائم والمستمر من الأجهزة التنفيذية للمحافظة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

الترعة قبل التطهير



بعد تطهير الترعة