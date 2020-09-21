قطار المحاكمات.. الحكم على سما المصرى فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

كتب إيهاب المهندس - أحمد الجعفرى

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، نظر العديد من الدعاوى الهامة، ولعل أبرزها الحكم على سما المصرى فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، محاكمة المتهمين بقضية فتاة التيك توك منة عبد العزيز.

الحكم على سما المصرى

تنطق المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، بحكمها على سما المصرى، لاتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجورفى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية.

وكشفت أوراق الإحالة أنه فى 2 يوليو 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى"، للمحكمة الاقتصادية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة فى غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

محاكمة المتهمين بقضية فتاة التيك توك منة عبد العزيز

تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين "مازن.إ"، و"شيماء.أ"، المتهمين فى قضية منة عبد العزيز، لاتهامهما بالقضية رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة 21 سبتمبر الجارى، للمرافعة.

وشمل قرار «النيابة العامة» بإحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام «محكمة الجنايات»؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.