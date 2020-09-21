صور.. مدرب كمال أجسام ينجو من الموت فى إمبابة .. 5 أشخاص يصنعون دائرة ويمزقون جسده بالأسلحة البيضاء.. الضحية: "الجانى" استعان بأنصاره وشرعوا فى قتلى لسرقتى بالإكراه.. والشرطة تكثف جهودها لضبط المتهمين

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض مدرب كمال أجسام لجريمة شروع فى قتل وسرقة بالإكراه، بأحد شوارع إمبابة، فى محافظة الجيزة، حيث فوجئ عقب انتهائه من التمرين الرياضى الخاص به، بـ5 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء، يقودهم شخص شهرته "الصعيدى" يسددون له الضربات بالأسلحة، ويستولون على حقيبته التى تحتوى على مبلغ مالى قيمته 10 آلاف جنيه، وهاتفين محمول ماركة "أيفون"، ويفرون هاربين تاركينه غارقا فى دمائه، ليتم نقله إلى المستشف مصابا بجروح قطعية بأنحاء جسده، وقطع بأوتار يده.



المجنى عليه خلال التمرين الرياضى

الضحية تم إسعافه وإجراء جراحة عاجلة له فى 4 مستشفيات، ليواصل العلاج فى منزله، فى الوقت الذى ما زال فيه المتهمين يتمتعون بحريتهم ولم يتم القبض عليهم، رغم تحرير المجنى عليه محضرا بالواقعة، بقسم شرطة إمبابة، وتحديده هوية المتهمين بارتكاب الجريمة.

الضحية بعد عودته من المستشفى إلى منزله

عنتر فوزى، المجنى عليه تحدث لـ"اليوم السابع" عن أحداث الجريمة التى تعرض لها، وكاد أن يفقد فيها حياته على يد المتهمين الخمسة، فقال إنه يعمل مديرا لإحدى الشركات، بالإضافة إلى عمله الرياضى، كمدرب كمال أجسام، فقال إنه عقب انتهائه من أداء التمرين الرياضى الخاص به، جلس أمام منزله بمنطقة إمبابة، لتنازل الطعام، وخلال جلوسه مر عليه المتهم الرئيسى "ممدوح.ح" شهرته "الصعيدى" وألقى عليه السلام، وبعد مرور ما يقرب من دقيقتين، عاد المتهم وبصحبته 4 أشخاص آخرين مسرعين تجاهه، وفوجئ بهجومهم عليه بأسلحة بيضاء، وعندما حاول مقاومتهم، أحاطوا به فى دائرة، وتناوبوا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، حتى سقط غارقا فى دمائه، ثم استولوا على حقيبته التى تحتوى على مبلغ 10 آلاف جنيه، وهاتفين محمول ماركة "أيفون".

أضاف المجنى عليه أنه تم نقله إلى مستشفى الوراق لإيقاف النزيف، ثم تم نقله إلى مستشفى معهد ناصر، وتحويله إلى مستشفى الحسين، لإصابته بقطع بأوتار يده، وعدم وجود إمكانية لعلاجه بتلك المستشفيات، حتى تم نقله إلى مستشفى خاص بمدينة نصر وأجريت له عملية جراحية.

وقال الضحية إن اثنين من المتهمين يعرف هويتهما، أحدهما يدعى "ممدوح.ح" شهرته "الصعيدى"، والثانى كان يصاحبه دائما بمنطقة إمبابة، يدعى "عارف.أ" والثلاثة الآخرين لا يعرفهم، وهم من أصدقاء "الصعيدى" حيث اعتادوا مصاحبته وتعاطى المواد المخدرة بالشارع، مؤكدا أنه لا توجد أى خلافات تجمعه مع المتهمين، ولا يعلم سبب ارتكابهم الجريمة، سوى سرقته بالإكراه، مطالبا رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين، للحصول على حقه بواسطة القانون.

إسعاف المجنى عليه بالمستشفى

وذكر المجنى عليه، أنه حرر محضرا بالواقعة، بقسم شرطة إمبابة، حمل رقم 16412 لسنة 2020، ووجه اتهاما للمتهمين الخمسة بالشروع فى قتله، وسرقته بالإكراه، وما زال الجناة ينعمون بحريتهم حتى الان، ولم يتم القبض عليهم.