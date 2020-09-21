رئيس كازاخستان يبرز جهود بلاده فى تحقيق السلام ونزع السلاح النووى

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أكد قاسم جومارت توقاييف رئيس كازاخستان أن بلاده شاركت على مدار العقود الثلاث الماضية، في جهود كل الهيئات التابعة للأمم المتحدة، نحو تحقيق مجموعة من الأولويات، بما في ذلك حل النزاعات ونزع السلاح النووي ومكافحة الإرهاب والحوار بين الأديان والأعراق وتعزيز مصالح الدول النامية غير الساحلية.

وقال توقاييف - في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر "الفيديو كوانفرس" وزعتها سفارة كازاخستان بالقاهرة اليوم الإثنين - إن جائحة كورونا أثبتت صعوبة التغلب عليها في ضوء سباق آخر للتسلح، وأن الأهداف التنموية الاستراتيجية تعاني من انتكاسات، مشيرا إلى أهمية حشد الجهود المشتركة، من أجل بناء مجتمع قائم على القواعد وليس الفوضى، وهذا لن يكون سهلا، لافتا إلى أن العقد القادم سيكون حاسما في تنفيذ أجندة 2030 في ضوء الأزمات التي يمر بها العالم.

وشدد على تأييد كازاخستان للالتزام بمهمة وميثاق الأمم المتحدة، والطموح المشترك لبناء عالم أكثر سلاما وعدلا وازدهارا.