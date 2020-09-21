اليوم السابع
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تعرف على إجراءات وزارة الرى لمواجهة ارتفاع منسوب نهر النيل فى دمياط ورشيد

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:57 م
تعرف على إجراءات وزارة الرى لمواجهة ارتفاع منسوب نهر النيل فى دمياط ورشيد وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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اتخذت وزارة الرى العديد من الإجراءات وذلك لمواجهة لحماية المواطنين والمنشآت من خطر ارتفاع مناسيب مياه النيل فى فرعى دمياط ورشيد خلال تلك الفترة.
وفى التقرير التالى نرصد الإجراءات التى اتخذتها وزارة الرى لمواجهة ارتفاع منسوب نهر النيل خلال تلك الفترة.

1-تم إخطار العمد والمشايخ فى 265 قرية .

2- إخطار 47 مركز شرطة .

3- إخطار 39 إدارة زراعية ووحدة محلية .

4- إخطار 15 إدارة أملاك بالمحافظات المطلة على فرعى نهر النيل فى رشيد ودمياط

5- إخطار رئيس هيئة التعمير والمحافظين بارتفاع منسوب النهر خلال هذه الفترة.

6- إرسال نشرات لغرف عمليات الإدارات المركزية والاتصال لكافة الأجهزة الأمنية وسكرتير العموم فى 8 محافظات ووكلاء وزارة الزراعة لاتخاذ اللازم من الأجهزة التى تم إخطارها للإحاطة بالموقف كاملا .

7- إنذار وإخطار كافة المواطنين وواضعو اليد على أراضى طرح النهر والقائمين بالزراعة والمعتدين بالردم والبناء على تلك الأراضى لكافة القرى النيلية لفرعون رشيد ودمياط لتوخى الحذر وتجنب زراعة أى محاصيل خلال الفترة الحالية أو القادمة وإزالة التعديات المتخذ بشأنها إجراءات قانونية على تلك الأراضى .

8- أراضى طرح النهر والجزر النيلية جزء من القطاع المائى والتى انحسرت عنها المياه فى بعض أوقات انخفاض المناسيب .

9-قد يؤدى ارتفاع المناسيب إلى غمر الجزر النيلية وأراضى طرح النهر.


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