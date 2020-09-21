بدء امتحانات الكيمياء للقسم العلمى لطلاب الثانوية الأزهرية "دور ثانٍ"

كتب لؤى على

انطلقت منذ قليل، امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية، فى آخر أيامها، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الكيمياء، والتى تنطلق من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر، حيث اختتم طلاب القسم الأدبى امتحاناتهم أمس بمادة الصرف باللجنة الأولى ومادة التاريخ باللجنة الثانية.

وأدى طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية فى 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، أمتحن بها 41 ألفا و315 طالبا وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية الدور الثانى، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

كما تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385. للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.