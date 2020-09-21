الرى تنفذ سيناريو محاكاة أزمة بمحطة رفع فى الشرقية استعدادا لموسم السيول

كتبت أسماء نصار

نفذت وزارة الموارد المائية والرى، سيناريو محاكاة أزمة بمحطة رفع "بلاد العايد" التابعة لمحطات الشرقية على مصرف بلاد العايد بمحافظة الشرقية، فى إطار الاستعداد لموسم الأمطار والسيول.



وتضمن السيناريو بلاغ الساعة السادسة صباحا اليوم عن إنقطاع التيار الكهربى عن محطة بلاد العايد بسبب الأمطار الغزيرة بالمنطقة تسبب فى ارتفاع المناسيب بالمص أمام المحطة.



بدأ العمل بالموقع الساعة السابعة والنصف صباحاً فى نظافة الأعشاب خلف المحطة وتشغيل المحطة على مولد كهربائي علاوة على تشغيل وحدات الطواريء التى تعمل بالديزل والكهرباء والوحدات المتنقلة ( الإنقاذ السريع) التابعة لمركز طوارئ الزقازيق وكذلك وجود المعدات التابعة لصرف شرق الدلتا ومعدات ري الشرقية عبارة عن وحدة طوارئ متنقلة انقاذ سريع تصرف 2 م3 /ث كهرباء، ووحدة طوارئ متنقلة انقاذ سريع تصرف 1 م3 و مولد كهربي قدرة 500 كيلوفولت امبير، و 5 حفارات، و2 لودر ، و3 ونش تليسكوبي، و لودر حفار ، و3 قلاب و 2 ونش شوكة كلارك، و 2 لورى.



أوضحت الوزارة أن العمل تم تحت إشراف المهندس طارق اللبان وكيل وزارة الري لمحافظة الشرقية و المهندس رمضان الصياد رئيس الإدارة المركزية لمحطات جنوب شرق الدلتا و المهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية لصرف شرق الدلتا و مديرى عموم ادارات الرى والصرف والميكانيكا والكهرباء ومدير إدارة الطوارئ و مسؤلى ادارة الازمات والكوارث بمحافظة الشرقية ،حتى تم خفض المناسيب وعودة التيار الكهربائي للمحطة الساعه الثانيه عشر ظهراً.



وأوضحت الوزارة أنها وجهت بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهريه اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهري التابعه لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريم المطلوبه للممر الملاحي وتوجيه الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمه أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات .



يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات طوال موسم الشتاء، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات رفع المياه التابعة للوزارة وايضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.



































