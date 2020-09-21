اليوم السابع
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الإثنين، 21 سبتمبر 2020 05:07 م
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إصابات كورونا فى هولندا تتجاوز ألفى حالة للمرة الأولى

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 03:50 م
إصابات كورونا فى هولندا تتجاوز ألفى حالة للمرة الأولى كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات صادرة عن السلطات الصحية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوميا في هولندا تجاوز ألفي حالة للمرة الأولى اليوم الاثنين.

وقفزت الإصابات بفيروس كورونا بواقع 2215 لتصل إلى ما يقرب من 96 ألفا مسجلة خامس معدل قياسي في أسبوع.

وكان قد أعلن الأمير "قنسطانطاين" شقيق ملك هولندا "فيليم ألكساندر" أنه يخضع لعزل ذاتي عقب مخالطته لأحد الأشخاص الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجدـ وقال الأمير"قنسطانطاين" - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه خالط الشخص المصاب قبل أسبوع، لذلك فإنه سيقوم بعزل نفسه ذاتيا لمدة ثلاثة أيام أخرى.

 

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