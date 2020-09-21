ووفقا للبيانات فإن هناك 672 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 78 ألفا و184 حالة.
وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي إذ سجلت 275 تليها منطقة خاركيف بـ245 ثم لفيف بـ201 ومنطقة ترنوبل بـ192 ومنطقة أوديسا بـ188 حالة.