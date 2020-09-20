166 مرشحا محتملا لمجلس النواب بالإسماعيلية يخضعون للكشف الطبى

الإسماعيلية – صبرى غانم

قال الدكتور سيد عبد الجواد مدير مستشفى الإسماعيلية العام ، إن لجنة الكشف الطبى المكلفة بتوقيع الكشف الطبى للمرشحين المحتملين لمجلس النواب بمستشفى الاسماعيلية العام والمنعقدة بالقومسيون الطبى بالإسماعيلية استقبلت ما يقرب من 166 من المرشحين المحتملين بمجلس النواب وذلك لإجراء الكشف الطبي عليهم.

وأضاف عبد الجواد ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أن الإدارة اتخذت التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستقبال المرشحين من تعقيم وتطهير الدور الأول بمبنى القومسيون الطبى بالإسماعيلية والذي تجري به الفحوصات الطبية الخاصة بمجلس النواب، بالإضافة إلى التنبيه بعدم دخول مقر الفحوصات دون ارتداء كمامة "ماسك"، ويتم أخذ عينات الدم من المرشحين لتحليلها ،ويخضع المرشحون المحتملون لانتخابات مجلس النواب للعديد من الفحوصات الطبية منها الكشف النفسى وكشف المخدرات.

وأكد الدكتور سيد عبد الجواد مدير مستشفى الإسماعيلية العام أنه تم تخصيص ممر خاص لمقر اللجنة الطبية لمرشحي مجلس النواب بعيدا عن المرضى والمصابين بالقومسيون الطبى وعدد من الموظفين والأطباء والتمريض ومسئولى التحاليل والأشعة لتسهيل إنهاء الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لمجلس النواب.