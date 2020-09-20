وزير القوى العاملة ينعى محمد فريد خميس: "رائد الصناعة الوطنية"

نعى وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجميع العاملون بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومجلة "العمل"، رجل الأعمال محمد فريد خميس، رائد الصناعة المصرية، ورئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، الذى وافته المنية أمس السبت فى أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض، ويتقدمون بأحر التعازى إلى العائلة الكريمة.

وأكد الوزير، أن الراحل محمد فريد خميس، كان رائدًا من رواد الصناعة الوطنية، وفيا محبًا لوطنه، أسهم فى توفير العديد من فرص العمل للشباب ، وكان رجلا وطنيا من طراز فريد، صلدا، كافح لبناء نفسه، وحظى بتقدير كافة فئات الشعب المصرى لتواضعه الجم، وأدبه الكبير، وأخلاقه العالية، وكان دائما داعماً لحقوق العمال ومنحاز لهم ، صاحب الأيادى البيضاء، وقف دائما بجانب الفقراء والمحتاجين من خلال مؤسساته الاجتماعية.

واختتم البيان: "وإذ ينعى الوزير ، رجل الأعمال الراحل؛ فإنه يدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإِنَّا لله وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ".