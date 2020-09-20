محافظ أسيوط يخضع للكشف الطبى وقياس الضغط والسكر بمبادرة 100 مليون صحة

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأحد، فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى تحت شعار 100 مليون صحة كما خضع المحافظ للكشف الطبى لقياس الضغط والسكر وذلك بالمركز الصحى بمديرية الصحة بأسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وأيمن محروس رئيس حى شرق أسيوط والدكتور أحمد سيد مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة أسيوط بالهيئة العامة للابنية التعليمية.

بدأ المحافظ جولته التفقدية بزيارة مركز صحة الوليدية بمديرية الصحة وخضع للكشف الطبى الشامل لقياس الضغط والسكر كما تابع إجراءات الكشف على المواطنين واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة لخطوات ومراحل الكشف على المواطنين والتقى المحافظ ببعض الأطباء وهيئة التمريض المشاركين فى المبادرة واطمأن على سير العمل داخل المركز الصحى كما تفقد قسم تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال وأقسام الكشف ضمن المبادرات الرئاسية فى مجال صحة ودعم المرأة.

وأشاد محافظ أسيوط بالمبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتى يتم تنظيمها بكافة محافظات الجمهورية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم معلنًا دعمه الكامل للمبادرة حتى تصل إلى جميع المواطنين بالمحافظة بمختلف القرى والنجوع لتحقيق أقصى استفادة منها كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة سبل الدعم للقوافل الثابتة والمتحركة والفرق الطبية التى تجوب المراكز والأحياء.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المبادرة تتم تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان وتهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة ومنها الضغط والسكر وأمراض الكلى لافتًا إلى أن المبادرة تقدم التوعية للمواطنين من خلال الأطباء والمشرفين المتخصصين بالإضافة إلى فحص الكلى والكشف المبكر للاعتلال الكلوى بالإضافة إلى قياس السكر والضغط والكشف على أمراض السمنة وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج عن طريق فرق مدربة من القطاع الطبى وأخرى ثابتة فى الوحدات الصحية وخارجية فى القرى والنجوع ببعض مراكز الشباب بالإضافة إلى القوافل الطبية المتنقلة التى تجوب الأماكن البعيدة.



محافظ أسيوط يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الامراض المزمنة



محافظ أسيوط يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الامراض المزمنة



محافظ أسيوط يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الامراض المزمنة



محافظ أسيوط يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الامراض المزمنة