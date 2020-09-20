زى النهاردة.. الجنح تقضى بالحبس 3 سنوات لـ10 متهمين بقطع الكهرباء بمطار القاهرة

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 3 سنوات، يوم 20 سبتمبر 2017، قضت محكمة جنح النزهة، المنعقدة بمحكمة مصر للجديدة، برئاسة المستشار المعتصم بالله جبال، وبحضور ضياء الأحمداوى وكيل النيابة، وسكرتارية باسم عدلى، بالحبس 3 سنوات مع الشغل لـ10 متهمين فى واقعة انقطاع التيار الكهربائى بمطار القاهرة.

والمتهمون الصادر بحقهم الحكم هم: خالد عطية جودة، وأحمد سيد أحمد، وأحمد مصطفى طنطاوى، وعلاء الدين عبد الله، وبسام فتح الله الحسينى، ومصيلحى حسين، وإبراهيم محمد إبراهيم، وإسماعيل صبرى الطيب، وأسامة أبو بكر محمد، وياسر رجب حسن.

وكانت النيابة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح، فى واقعة قطع التيار الكهربائى عن مبنى الركاب "3" بالمطار، والتى أدت إلى تعطيل أنظمة التشغيل وحدوث ارتباك فى حركة الملاحة الجوية، وكانت النيابة العامة قد انتقلت لإجراء معاينة لمبنى الركاب بمطار القاهرة، عقب انقطاع التيار الكهربائى.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات التى تقع على أفعال التخريب والإتلاف لكل من تعمد تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة.

ونصت المادة 361 مكرر (أ) على: "كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.

كما نصت المادة 364 على: "كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصرى".