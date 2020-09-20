اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 12:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

زلزال بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر يضرب وسط تركيا

الأحد، 20 سبتمبر 2020 10:02 م
زلزال بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر يضرب وسط تركيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر هز اليوم منطقة فى وسط تركيا، وفقا لخبر عاجل لـ"روسيا اليوم".

وفى وقت سابق قتل شخص وأصيب 3 آخرون جراء اصطدام قطارى شحن، فجر اليوم السبت، بولاية ملاطية وسط تركيا، وأفادت مصادر أمنية، أن الحادث وقع قرب حي "كمر كوبرو" التابع لقضاء "بطال غازى" بولاية ملاطية.

وأوضحت بحسب "روسيا اليوم" أن فرق الأمن والإسعاف والإنقاذ، توجهت إلى مكان الحادث فور الإبلاغ عنه، وأشارت المصادر إلى مقتل شخص واحد، وإصابة 3 آخرين بجروح، جراء التصادم.

وأضافت أن أحد عمال القطار ما زال مفقودا، وأن فرق الإنقاذ أطلقت عملية بحث للعثور عليه.


زلزال

تركيا

ازمه تركيا

اخر الاخبار

ريختر

انقرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف تخلت حماس عن المقاومة لخدمة محور الخراب؟.. تركيا كلمة السر.. قيادات الحركة جنت ثروات على حساب معاناة الفلسطينيين لخدمة أجندة أردوغان.. انحازت لنظام أنقرة على حساب العرب.. وارتكبت جرائم بشعة فى غزة

الأحد، 20 سبتمبر 2020 05:11 م

كيف تخلت حماس عن المقاومة لخدمة محور الخراب؟ العلاقات مع تركيا تجيب

الأحد، 20 سبتمبر 2020 04:40 م

وزير دفاع قبرص يطالب الاتحاد الأوروبى باتخاذ إجراءات حاسمة ضد تركيا

الأحد، 20 سبتمبر 2020 01:46 م

خالد عكاشة: تركيا تحاول سرقة المجهود المصرى فى ليبيا بتصريحات كاذبة

السبت، 19 سبتمبر 2020 07:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة