دير الأنبا برسوم العريان يضع إجراءات خاصة للاحتفال بالعيد نهاية سبتمبر

كتب مايكل فارس

تنتهي فعاليات النهضات الروحية في دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، على أن يكون الاحتفال بعيد "الأنبا برسوم" 28 سبتمبر الحالى، وفق إجراءات واحترازات خاصة بسبب فيروس كورونا. وبدأت النهضات الروحية في الدير 5 سبتمبر الجاري، لتستمر 15 يوما متتاليا، ومن المُقرر أن يترأس الأنبا بسنتى أسقف حلوان، في 28 سبتمبر الجاري، ختام فعاليات نهضة الأنبا برسوم العريان، وأصدر بيانا في وقت سابق لتوضيح آليات الاحتفال بعيد الأنبا برسوم العريان.

وقال الأنبا بسنتى، في بيان أصدره سابقا، إن مظاهر الاحتفال بعيد الأنبا برسوم العريان سوف تقتصر هذا العام على إقامة القداسات الإلهية وصلوات العشيات، أما العظات سيتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال الزيارة من ارتداء كمامات والتباعد الاجتماعي، مشددًا على ضرورة الامتناع عن الزيارة لمن يعانى ارتفاع في درجة الحرارة أوالتهاب في الحلق، أو أي أعراض في الجهاز التنفسي.

وبدأت الكنائس القبطية الأرثوذكسية فتح أبوابها للصلاة فى 3 أغسطس الماضى فى القاهرة والإسكندرية، عقب فتحها تدريجيا منذ يوينو الماضى، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر، بسبب تفشى فيروس كورونا، مع وضع إجراءات احترازية صارمة داخل الكنيسة كإجراءات احتياطية من الفيروس، وأعقبها بعد ذلك فتح الأديرة فى مصر، والتي بدأت من أغسطس أيضا فتح أبوابها للزائرين بشروط خاصة.

وأعلنت كذلك العديد من الأديرة القبطية فتح أبوابها للزائرين، مع إجراءات خاصة، مثل استقبال الزائرين من مستقلي السيارات الملاكي فقط، وفى حدود 5 سيارات يوميا، والاعتذار عن استقبال أتوبيسات الرحلات وشباب الخلوة، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، إضافة إلى الامتناع عن المجىء للدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيفا فى درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أى أعراض تنفسية بأى شكل من الأشكال.