حزب فرنسا المتمردة ينتقد الحكومة لعدم استعدادها للموجة الثانية لكورونا

كتب : أحمد علوى

قال زعيم حزب فرنسا المتمردة، جان لوك ميلونشون، اليوم الأحد، إنه "لم يتم تنظيم أي شيء" من قبل الحكومة للتعامل مع الموجة الثانية من باء كورونا المستجد، وذلك خلال مقابلته اليوم على قناة BFMTV"" الفرنسية. وتسآل ميلونشون، "ما الذى قدمته الحكومة الفرنسية الحالية لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا والتي باتت قريبة جدا؟ الحقيقة هي أنه لم يتم تنظيم أي شيء، فلا توجد أسرة إضافية، ولا يوجد تكثيف وإعداد لأطقم العمل في المستشفيات.

وقال ميلونشون، كل شيء ينم عن الفوضى، على وجه الخصوص مسألة الاختبارات لمعرفة إيجابية او سلبية الإصابة.

كانت قد أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 10569 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك فى التقرير اليومى لإحصاء حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، أن أمس السبت شهد ارتفاع كبير فى عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى البلاد، بلغت 13498 ليصل إلى مستوى 442194 حالة.