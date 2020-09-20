تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 851 جنيها للجرام.
أسعار الذهب اليوم:عيار18 سجل 729.42 جنيه.
عيار 21 سجل 851 جنيها .
عيار 24 سجل 972.57 جنيه.
وتباينت أسعار العملات اليوم الأحد 20-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، ما بين الاستقرار والارتفاع، وذلك فى أولى تعاملات اليوم بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم: 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.58 جنيه للشراء، 18.76 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.29 جنيه للشراء، 20.55 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى:بلغ 48.96 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع.
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