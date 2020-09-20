تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 851 جنيها للجرام.

وتباينت أسعار العملات اليوم الأحد 20-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، ما بين الاستقرار والارتفاع، وذلك فى أولى تعاملات اليوم بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: