المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعلن عن حاجتها لمعلمين ابتدائى

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد عن حاجتها لمعلمين بالمرحلة الابتدائية، فى تخصصات اللغة العربية والتربية الدينية ورياض أطفال و"ماث Math " وأخصائي اجتماعى واللغة الإنجليزية والعلوم لغات.

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم من العاملين بالتربية والتعليم ويجيد اللغة الإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلى ويعمل بنظام المأمورية المفتوحة العمل مقابل مكافأة شهرية.

وانطلق صباح اليوم الأحد العام الدراسى الجديد بالمدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد وسط إجراءات واحتياطات احترازية، حيث ارتدى الطلاب قناع وجه واقى من كورونا وأيضا أعضاء هيئة التدريس، وحرصت إدارة المدرسة بقيادة الدكتور أشرف لبنه، بتنظيم دخول الطلاب وتحقيق التباعد بينهم والتنبيه عليهم بالالتزام الكامل باحتياطات واجراءات الحماية من كورونا.

وطبقت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد كافة الاجراءات لحماية الطلاب حيث تم قياس درجة حرارة الطلاب أثناء دخولهم للمدرسة، كما أقامت المدرسة مراسم طابور الصباح وترديد النشيد الوطنى وترك مسافات كبيرة بين الطلاب وبعضهم أُثناء وقوف الطابور، كما استقبلت المدرسة الطلاب بوضعها "بلالين" على مدخلها لتحقيق البهجة والسعادة.

وأوضحت إدارة المدرسة أن العام الدراسى الجديد 2020،2021، بدأ بالمدرسة للثلاث برامج وسط إجراءات احترازية حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة، سيكون الدخول للصفوف المختلفة على مدار الأسبوع منعاً للتكدس وتتفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، حيث أن المدرسة مُقيد بها هذا العام 900 طالب بالثلاث برامج وستكون الدراسة مقسمة بين أيام حضور داخل المدرسة بالتبادل وأخرى أونلاين.

الجدير بالذكر أن الدراسة تنطلق فى المدارس الحكومية والخاصة، 17 أكتوبر المقبل وسط اجراءات احترازية كبيرة لحماية الطلاب من كورونا.

يذكر أن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تم افتتاحها عام 2014، مع مدرسة البكالوريا الدولية بالمعادى، ثم مدرسة أخرى بالتجمع "العام الدراسى" 2018.

ويقدم "اليوم السابع" فى النقاط التالية معلومات تهم أولياء الأمور عن تجربة البكالوريا الدولية فى المدارس الحكومية والتى تعتمد على 3 برامج دراسية.

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