اليوم السابع
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القومى للمرأة يشيد بتعيين أول سيدة بمنصب مدير نيابة فى أسوان

الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:27 م
القومى للمرأة يشيد بتعيين أول سيدة بمنصب مدير نيابة فى أسوان مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأه
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإصداره قراراً بتعيين المستشارة هبة محمود السيد محمد السيد عوض مديراً للنيابة الإدارية بأسوان القسم الأول ،وبهذا القرار تكون المستشارة هبه محمود السيد أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة أسوان.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار الهام، الذى يعكس الايمان بقدرات وكفاءة المرأة المصرية ، كما يعكس أيضاً حرص الهيئة على تعزيز تمكين المرأة ووصولها إلى مواقع القيادة .

جدير بالذكر أن المستشارة هبة محمود السيد، حاصلة على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة أسيوط سنة 1996، حيث كانت أول سيدة تعين بالنيابة الإدارية من أبناء محافظة أسوان عام 1997.

وتدرجت فى مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات أسوان والأقصر ثم مكتب فنى أسوان عام 2015، وتم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة، واعتبارًا من اليوم مديرًا للنيابة الإدارية بأسوان القسم الأول.


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