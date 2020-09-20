العثور على جثة طفل بمياه النيل فى أبو قرقاص المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

عثر أهالي مركز أبو قرقاص جنوب المنيا علي جثة طافية بالنيل وتبين أنها لطفل غرق أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو ومقيم بمركز ملوى.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بعثور أهالي مركز أبو قرقاص علي جثة طافية بالنيل لطفل مجهول.

انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى لفحص البلاغ، إذ تبين أن الجثة لطفل يدعي "مازن م. م" 10 سنوات ومقيم بمركز ملوي وأنه أثناء استحمامه بالنيل جرفه تيار المياه فلقي مصرعه غرقا وعُثر علي جثته طافية أمام مركز أبو قرقاص وتم تسليم جثته لذويه، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق والتصرف.