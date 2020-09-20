اليوم السابع
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ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا في أمريكا إلى 198754

الأحد، 20 سبتمبر 2020 10:21 م
ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا في أمريكا إلى 198754 كورونا امريكا
رويترز

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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أنها سجلت ستة ملايين و748935 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 42561 حالة على إحصائها السابق، وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 655 وأصبح 198754.
 
وأجرت المراكز إحصاءها الجديد لحالات الإصابة بكورونا، حتى الساعة الرابعة مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة مقارنة بإحصاء أجرته قبل يوم.
 
وليس ضروريا أن تطابق أرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مجموع عدد الحالات التي تعلن عنها الولايات الأمريكية كل على حدة.

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وفيات كورونا

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