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وزير الطيران المدنى يكشف عن 4 مطارات تجرى تحاليل pcr للقادمين من الخارج

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:38 ص
وزير الطيران المدنى يكشف عن 4 مطارات تجرى تحاليل pcr للقادمين من الخارج وزير الطيران المدني
إبراهيم سعيد

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قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إنه قام بعمل جولة تفقدية برفقة مجموعة من الوزراء والمسئولين لمتابعة الإجراءات الوقائية في صالة 3 بمطار القاهرة، وان كل التعليمات المقررة يتم الالتزام بها سواء للعاملين في المطار أو من الرواد والسائحين، وتابع الطيار محمد منار، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن الإجراءات لدخول الدولة من خلال المطارات المصرية موحدة على كل المطارات من أول مطار طابا في الشرق الى مطار اسوان في جنوب البلاد، مؤكدًا على ان شرط أساسي تقديم القادمين من الخارج شهادة تحليل "بي سي أر" للكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف: "لازم يكون الراكب معاه شهادة الـ بي سي ار، وتكون صالحة لـ 72 ساعة من موعد اقلاع الطائرة وليس عند القدوم او غيرها، وان تكون الشهادة ناطقة بالعربية او الانجليزية".

واوضح أن هناك 4 مطارات يسمح بدخولها دون "بي سي ار" ولكن يتم عمل التحليل فيها هى مطار طابا والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، وتكلفة التحليل ستكون 30 دولار.

 


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