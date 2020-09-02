وزير التعليم يؤكد سنعلن غدا حلول بشأن امتحان السات لطلاب الدبلومة الأمريكية

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاص، إن الوزارة على علم بكافة التفاصيل الخاصة بإلغاء امتحان السات لطلاب الدبلومة الأمريكية وتدرس الآن حلول مع الجهة المسئولة عن عقد الامتحانات وسيتم إعلانها غدا الخميس، قائلا: نحن نعمل علي ذلك وسنعلن النتيجة غدا ان شاء الله.

وكان أولياء الأمور أعلنوا إلغاء هيئة الامتحانات الامريكية امتحان السات للطلاب حتى عام 2021.



ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام الماضية رسالة إلى طلاب الدبلومة الأمريكية، قائلا: تلقينا منذ ساعات خطاب الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان الـSAT وهى الـ College Board بإلغاء امتحان الغد لوجود دلائل علي تسريب الامتحان!



وتابع الوزير: أن وزارة التربية والتعليم ليست منوطة بهذا الامتحان ويقتصر دورها علي تقييم المناهج وإخطار وزارة التعليم العالي باعتماده لتنسيق الجامعات اما الامتحان نفسه فهو مسؤولية الهيئة الامريكية (حول العالم) ويتم تنفيذه في مصر عن طريق مؤسسة الـ AMIDEAST.



تقوم حاليا الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم بمخاطبة كافة الجهات المعنية لحل هذه المشكلة حفاظا علي مستقبل أبنائنا وسوف نوافيكم بالبدائل خلال 48 - 72ساعة بعد إتمام هذه المناقشات.



إلي هذا الحين نرجو التزام الهدوء وليطمئن الطلاب وأولياء أمورهم أن الدولة لا تدخر وسعا لحماية مستقبل أبنائنا من طلبة الدبلومة الأمريكية.







