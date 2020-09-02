اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هيئة رقابة مالية بألمانيا: لم نشهد بعد أسوأ ما فى أزمة كورونا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:58 م
هيئة رقابة مالية بألمانيا: لم نشهد بعد أسوأ ما فى أزمة كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جهاز للرقابة المالية في ألمانيا إنه يتوقع الأسوأ في أزمة كورونا في المستقبل رغم أنه لا يوجد تهديد فوري للاستقرار المالي بسبب الجائحة.

وذكر فليكس هفلد رئيس هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين) أنه قلق بشأن نسبة بين 20 و30 بالمئة من أضعف المؤسسات التي تخضع للرقابة، في الوقت الذي تشهد فيه الكثير من الدول في أوروبا وخارجها ارتفاعا لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا وتواجه حكومات صعوبة في التصدي له.

وقال في مؤتمر للمصارف اليوم الأربعاء "لن نجتاز هذ الأمر بدون ألم.هذا أمر مؤكد. الجزء الصعب لم يأت بعد".

وفي وقت سابق، توقع الرئيسي التنفيذي لدويتشه بنك كريستيان زيفينج ألا يعود الاقتصاد إلى طبيعته هذا العام ولا العام المقبل، وأن تتراوح الطاقة الإنتاجية في الكثير من القطاعات بين 70 بالمئة و90 بالمئة، مع "تبعات خطيرة".

وتابع "سيتعين على شركات كثيرة التأقلم مع هذا وأن تتمكن من أن تصبح مربحة مع إيرادات أقل على المدى الأطول".

 


كورونا

المانيا

اقتصاد المانيا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة