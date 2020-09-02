نقل 2075 طن قمح من ميناء دمياط إلى صوامع إمبابة

دمياط - فريق المحافظات

واصلت وزارة النقل، عمليات نقل القمح من ميناء دمياط البحرى إلى صوامع إمبابة عبر نهر النيل، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهرى، فى تنشيط نقل البضائع نهريا، حيث استقبل ميناء دمياط 8 وحدات نهرية (بارجات) قاطرة ومقطورة تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى، لنقل حوالى 2075 طن قمح، من صوامع دمياط إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل، فى رحلة هى الثالثة خلال عشرين يوما لنقل القمح عبر نهر النيل بعد 3سنوات من التوقف .

وقد وجه وزير النقل رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بتسهيل وتيسير كافة الاجراءات الخاصة بعملية شحن القمح ونقله عبر نهر النيل ، بالتعاون مع باقى الجهات المعنية العاملة بالميناء وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخروج الوحدات النهرية من الميناء .

وأضاف الوزير أن هذه الشحنة تعادل حمولة 52 شاحنة ( سيارة نقل ) مما يسهم فى تخفيف العبء على الطرق البرية والحد من التلوث ، حيث يعتبر النقل النهرى من اهم وسائل النقل النظيفة والرخيصة والآمنة ، بالاضافة الى مساهمته فى خفض تكلفة البضائع على المستهلك النهائى بصفة عامة مما يعطى ميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة .

تجدر الإشارة إلى أنه بهذه الشحنه تكون إجمالى ما تم نقله من ميناء دمياط عبر نهر النيل خلال الـ 20 يوماً الأخيره قد بلغ 20 وحدة نهرية ( بارج ) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية بلغت 5475 طن قمح تقريباً وهو ما يعادل حمولة 137 شاحنة ( سيارة نقل ) .