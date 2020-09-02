مستشار الرئيس يكشف خطط مواجهة كورونا مع بداية العام الدراسى الجديد

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن هناك عدة مقترحات بشأن بداية العام الدراسى الجديد بينها تقسيم الطلاب؛ بعضهم يذهب أيام للمدارس أو الجامعات وبعضهم أيام أخرى، بجانب تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة في نفس اليوم لمنع التكدس لضمان سلامة الطلاب.



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد: نفس الشىء سيطبق على المعلمين والعاملين وأعضاء هيئة التدرس سواء قبل الجامعى أو التعليم الجامعى.



وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أنه تم عرض التجربة المصرية في التعامل مع أزمة كورونا، وكل دولة لها إمكانيات بشأن طرق مواجهة كورونا، لافتا إلى أن الدولة حققت نجاحا كبيرا في استمرار امتحانات الثانوية العامة رغم أزمة كورونا، رغم أن هناك دولا أخرى لم تستطع حتى الآن إجراء امتحانات الثانوية بسبب الفيروس.



كان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، والاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية محتملة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقد وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الجهات لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، لضمان سلامتهم ولانتظام العملية الدراسية.

كما وجه الرئيس بتكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا، خاصةً ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها في هذا الصدد، إلى جانب الخطة العامة للتعايش على مستوى الدولة.

ووجه الرئيس أيضاً بضمان توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمساعدة كافة العاملين في القطاع الصحي ومعاونتهم على أداء مهمتهم على أكمل وجه.