مدير تعليم الأقصر يعلن الحصول على المركز الأول بالجمهورية بمسابقة مسرحة المناهج

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن حصول مديرية التربية والتعليم بالأقصر على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة مسرحة المناهج، حيث حقق الفوز فى المرحلة الابتدائية، مدرستى أرمنت الابتدائية بنين ومدرسة أرمنت الابتدائية بنات، فى إدارة أرمنت بمسرحية (أنا قلبى حديد) منهج العلوم للصف الخامس، وحقق الفوز للمرحلة الإعدادية فريق المسرح بمدرسة مجمع المريس للتعليم الأساسى من إدارة الطود بمسرحية ( الوالى ) دراسات اجتماعية الصف الثالث الإعدادي.

وقدم عبد اللطيف أحمد عمران، الشكر لمديرى المدارس الفائزة على مستوى الجمهورية والطلاب المشاركين والتربية المسرحية على جهودهم فى تنمية مواهب الطلاب واستغلال تلك المواهب فى إثراء العملية التعليمية، مشيراً إلى أن استغلال الأنشطة اللاصفية يعد دوراً أساسياً فى تبسيط وتيسير المعلومات، مؤكدا على استمرار دعم وتشجيع مديرية التربية والتعليم للموهوبين والمتميزين من الطلاب تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وكان قد أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن بدء قبول ملفات المتقدمين للمدرسة الرسمية المتميزة للغات بالأقصر، والمقرر افتتاحها العام الدراسى 2020/ 2021 بمرحلتى رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وأشار عبد اللطيف عمران، إلى أنه قد تم تشكيل لجنة لتلقى طلبات التقدم والتحويل للمدرسة بإدارة الأقصر التعليمية مؤكداً على أن عدد الفصول التى سيتم افتتاحها يعتمد على أعداد المتقدمين والقرارات المنظمة لكثافة الفصول بتلك النوعية من المدارس، كما أوضح أن نظام الدراسة وهيئة التدريس وقواعد القبول والتحويل سيخضع للقرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 وتعديلاته والخاص بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، وقد تقدم عمران بالشكر لجهاز مدينة طيبة لدعمه لمديرية التربية والتعليم، ومساهمته فى توفير مبانى مدرسية متميزة لتخفيف الكثافات وتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبناء الأقصر.