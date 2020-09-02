اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة سويدية تأمر بسحب 3 إخوة من والديهما بسبب حبسهم خوفا من كورونا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:42 م
محكمة سويدية تأمر بسحب 3 إخوة من والديهما بسبب حبسهم خوفا من كورونا كورونا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة إدارية في السويد، بسحب 3 إخوة قسرًا من زوجين، بعدما قاما بحبسهم في البيت خلال فترة 4 أشهر، بسبب الهلع من كورونا. وذكر موقع روسيا اليوم، أن المحكمة السويدية قالت إنه أدى الوضع النفسي لكلا الوالدين وخوفهما من عدوى كورونا إلى إصابتهما بالهلع وبالتالي إلى انتهاك مسؤولياتهما بشكل صارخ تجاه أطفالهما وحرمانهم من حقوقهم.

وضبطت الخدمات الاجتماعية المختصة، في يوليو الماضي، فتاتين وصبي يبلغ من العمر 10 سنوات، كانوا في عزلة تامة في دار الوالدين منذ شهر مارس.

ولم يسمح الوالدان للأطفال بالتواصل حتى مع بعضهم البعض، في البيت إلا حالات استثنائية، كما أن الوالدين، يحملان جنسية دولة أخرى تم فيها تطبيق نظام حجر صحي صارم بسبب الوباء، وكانا على اتصال بأقاربهما، الذين أثروا عليهما فيما يتعلق بالوباء وعواقبه.


السويد

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

محكمة سويدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا تطالب بإصلاح منظمة الصحة العالمية بعد انتهاء كورونا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:19 م

عودة الطلاب لمدارسهم فى ووهان الصينية بؤرة تفشى كورونا.. فيديو وصور

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:09 م

فرنسا تسجل 7017 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:01 م

أبرز تحديات تواجه حكومة هشام المشيشى فى تونس بعد موافقة البرلمان عليها.. الأزمة الاقتصادية.. ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية فى أوروبا.. ومواجهة فيروس كورونا المتزايد بالبلاد

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة