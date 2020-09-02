محكمة سويدية تأمر بسحب 3 إخوة من والديهما بسبب حبسهم خوفا من كورونا

كتب أحمد عرفة

قضت محكمة إدارية في السويد، بسحب 3 إخوة قسرًا من زوجين، بعدما قاما بحبسهم في البيت خلال فترة 4 أشهر، بسبب الهلع من كورونا. وذكر موقع روسيا اليوم، أن المحكمة السويدية قالت إنه أدى الوضع النفسي لكلا الوالدين وخوفهما من عدوى كورونا إلى إصابتهما بالهلع وبالتالي إلى انتهاك مسؤولياتهما بشكل صارخ تجاه أطفالهما وحرمانهم من حقوقهم.



وضبطت الخدمات الاجتماعية المختصة، في يوليو الماضي، فتاتين وصبي يبلغ من العمر 10 سنوات، كانوا في عزلة تامة في دار الوالدين منذ شهر مارس.



ولم يسمح الوالدان للأطفال بالتواصل حتى مع بعضهم البعض، في البيت إلا حالات استثنائية، كما أن الوالدين، يحملان جنسية دولة أخرى تم فيها تطبيق نظام حجر صحي صارم بسبب الوباء، وكانا على اتصال بأقاربهما، الذين أثروا عليهما فيما يتعلق بالوباء وعواقبه.