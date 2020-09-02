محتجون يقاضون مدينة كينوشا بدعوى مخالفة الاعتقالات للدستور الأمريكى

رفع أربعة أشخاص ألقت الشرطة الأمريكية القبض عليهم لانتهاكهم حظر التجول في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية دعوى قضائية ضد سلطات المدينة والمقاطعة بدعوى حرمانهم من حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي.

وألقت الشرطة القبض على الأربعة لانتهاك حظر تجول أثناء المشاركة في احتجاج بعد إطلاق رجل شرطة أبيض النار على رجل أسود في كينوشا.

ودفع المدعون بأن الشرطة اعتقلت ما يربو على 150 شخصا نظموا احتجاجا على إطلاق النار فيما سُمح بحرية تنظيم مظاهرات مؤيدة للشرطة في الشوارع وفقا لما ورد في الدعوى المقدمة للمحكمة الاتحادية في شرق ويسكونسن.

وورد في الدعوى "في كينوشا هناك مجموعتين من القوانين: واحدة تطبق على من يحتجون على وحشية الشرطة والعنصرية والأخرى لمن يدعمون الشرطة".

ولم يتسن لرويترز الوصول لأي مسؤول في المدينة أو المقاطعة للتعقيب بعد ساعات العمل الرسمية.

وتقول الدعوى التي قدمها المحتجون إن الشرطة تستخدم حظر التجول لمنعهم من المشاركة في نشاط يكفله الدستور.

كما ذكر المدعون أيضا أن الشرطة تطبق حظر التجول على نحو انتقائي حيث لا تلقي القبض على من يتظاهرون دعما للشرطة وهو ما ينتهك مبدأ المساواة في الحماية بموجب القانون الذي يكفله الدستور.