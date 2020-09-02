محافظ القليوبية يشهد حملات إزالة بـ3 مدن لأبراج مخالفة لقيود الارتفاع

القليوبية - إبراهيم سالم

واصل عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عدة حملات مكبرة لإزالة المباني المخالفة لقيود الارتفاع بحي شرق شبرا الخيمة ومدينة بنها ومدينة قليوب، حيث شهد المحافظ إزالة طابقين مخالفين على مساحة 900 متر مربع من أحد الأبراج بشارع ترعة النحاس بحي شرق شبرا الخيمة، وإزالة طابقين ببرج بشارع 10 بحي الفيلات بمدينة بنها، واستكمال إزالة 6 طوابق من برجين آخرين بمدينة بنها بشارع امتداد قسم أول بنها، وشارع امتداد كوبري الفحص، كما تم إزالة 7 حالات أخرى بمدينة قليوب.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه تمت إزالة الأدوار المخالفة لمخالفتها الاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية المسموح بها طبقًا لعرض الشارع بالمنطقة، مما يمثل خطرًا داهمًا.

وخلال حمة الإزالة، وجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء بضروة المتابعة الجيدة ومنع البناء المخالف في المهد، من خلال التنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية التي ترصد المخالفات بشكل يومي والتنسيق أيضا مع شرطة المرافق وشرطة الكهرباء لمنع دخول أي مرافق إلى المباني المخالفة، وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين مشددا على عدم ترك المخالفة حتى تتفاقم وتصعب إزالتها.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فى المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة وإزالتها فورًا وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية أملاك الدولة والعمل على إستعادة حق الشعب، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والمتتالية وتطبيق القانون على الجميع مؤكداً إستمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.