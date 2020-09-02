اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتفقد القوافل البيطرية لمعهد بحوث التناسليات بشبلنجة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 06:52 م
محافظ القليوبية يتفقد القوافل البيطرية لمعهد بحوث التناسليات بشبلنجة محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، القوافل البيطرية التي ينظمها معهد بحوث التناسليات بالهرم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومحافظة القليوبية برئاسة الدكتور هاني محمد حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيواني، وحضور الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري.

وأوضحت المحافظة، أنه تم تنفيذ 6 قوافل تم فيها علاج 4576 حيوان، منهم 2687 حيوان تم علاجهم وتأهيلهم تناسليا، وتم فحص عدد 15 طلوقة تستخدم في التلقيح الطبيعي، وتم علاج 1874 باطنيا، وتم تحصين  987 بالتحصينات غير السيادية، وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 1513 مستفيد من صغار المربيين، وقد تم تدريب 34 طبيب من الحكوميين وغير الحكوميين علي أعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية مما سينعكس بالإيجاب علي تنمية الثروة الحيوانية لدي المربي الصغير.

وتابعت، أنه تقوم القافلة بتقديم علاج مجاني للحيوانات وفحص الطلايق المستخدمة للتقليح بالقري التى تم زيارتها واجراء عمليات جراحية والرعاية التناسلية وتدريب الأطباء البيطريين على استخدام جهاز السونار لفحص وتشخيص أمراض نقص الخصوبة والمشاكل التناسلية فى قري ومراكز المحافظة وذلك خلال الفترة من 29/8/2020 حتى 3/9/2020 .

وتفقد محافظ القليوبية، خلال الزيارة الخدمات التي تقدمها القافلة من خلال الفحص المجاني بالسونار البيطري وتقديم العلاج المجاني حيث تقدم بالشكر لكل فريق القافلة علي دعمهم المستمرلمحافظة القليوبية واقامة قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعاله من معهد البحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

 

خلال الجولة

خلال الجولة

 

متابعة القافلة البيطرية
متابعة القافلة البيطرية

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 

محافظ القليوبية يتفقد القافلة البيطرية
محافظ القليوبية يتفقد القافلة البيطرية

 


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