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مجلس الأمن الدولى يعقد اليوم جلستين حول الأوضاع فى ليبيا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:34 م
مجلس الأمن الدولى يعقد اليوم جلستين حول الأوضاع فى ليبيا مجلس الأمن الدولى
كتب: أحمد جمعة

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يستعد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، لعقد جلستين إحداهما مغلقة وأخرى مفتوحة حول الوضع في ليبيا، تتضمّنان إحاطة للمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، أكدت في حوار لـ"اليوم السابع" أن ليبيا تشهد تحوّلاً لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة الملحّة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، داعية إلى الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

 

وأكدت وليامز، أن مصر تلعب دورًا مهمًا فى إيجاد حل سياسى للأزمة الليبية، مؤكدة أن اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية التى جرت فى القاهرة تعد تحركا مهما وأساسيا ويمثل قاعدة قوية يمكن العودة إليها حال التوصل لاتفاق سياسى بين الأطراف.

 

وكشفت ستيفانى وليامز، عن مناقشة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية "5+5" إيجاد منطقة منزوعة السلاح فى سرت والجفرة، موضحة أن ما يجرى فى طرابلس يؤكد الحاجة إلى العودة الحوار السياسى بأسرع وقت ممكن وضرورة محاسبة الطبقة السياسية.


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