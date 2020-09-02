كشف غموض مقتل الطفلة أروى بالشرقية.. ابن عم والدتها خطفها وعذبها حتى الموت

الشرقية - فتحية الديب

توصلت الأجهزة الأمنية بمديرتى أمن الدقهلية والشرقية، لكشف غموض مقتل طفلة عمرها 5 سنوات من مركز أبوكبير محافظة الشرقية، والعثور على جثتها بقرية بشلا مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث بدأت الواقعة يوم الخميس الماضى، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوكبير، يفيد بلاغا من " إسراء ج " 26 سنة ربة منزل مقيمة عزبة التل التابعة لقرية طوخ مركز أبوكبير، باختفاء نجلتها" أروى" 5 سنوات أثناء لهوها على أرجوحة حديد أمام المنزل.

وبعد يومين من تحرير البلاغ، تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء مصطفى كمال، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ميت غمر، بعثور أحد الأهالى على جثة طفلة بقرية بشلا، وغير معروف ظروف وفاتها،تم إخطار النيابة العامة، والتى أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة،وتبين من التحريات وبمراجعة بلاغات الغياب تبين إختفاء طفلة تدعى" أروى ع ح ح" 5 سنوات مقيمة عزبة التل التابعة لقرية طوخ مركز أبوكبير.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة" أحمد م إ" 18 سنة حاصل على دبلوم ثانوى تجارى، نجل عم والدة الطفلة، بالاستعانة بـ 3 من أصدقاءه وقام بخطف الطفلة أثناء لهوها أمام المنزل وتعذيبها وقتلها والتخلص من جثتها بقرية بشلا بمحافظة الدقهلية، وتم القبض على 3 من المتهمين، وتبين مرور المتهم الأول بضائقة مالية فقام بخطف الطفلة لطلب فدية، وبعد الخطف توفت الطفلة منه بعد كتمه أنفاسها، فحاول التخلص من الجثة.