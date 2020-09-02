حبس عامل بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما فى مدينة نصر 4 أيام

كتب عبد الله محمود

امرت نيابة مدينة نصر بحبس عامل بتهمة قتل مبيض محارة بسبب خلافات مالية بينهما، 4 أيام علي ذمة التحقيق.

كانت النيابة صرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لذكر في العقد الرابع من العمر توفي نتيجة إصابته بعدة طعنات متفرقة فى الجسد بالبطن والصدر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من شرطة النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بعزبة الهجانة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين بين مبيض محارة وعامل بسبب قيام المجنى عليه باقتراض الف جنيه من المتهم ورفضه ردها.

ودلت التحريات أن المتهم توجه إلى المجني عليه وطالبه بردها ولكنه رفض فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى المشاجرة قام على إثرها الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.