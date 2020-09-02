تموين بورسعيد : طرح المنتجات الغذائية بالمجمعات الإستهلاكية بأسعار مخفضة

بورسعيد - محمد فرج

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد " لليوم السابع " بأنه تقرر صرف المقرارات التموينية المدعمة لاصحاب البطاقات الذكية فى مواعيدها المقررة ، من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومشروع جمعيتى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد .

لافتاً إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها ، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول .

وتابع : بأنه سيتم طرح الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% ، فضلا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تمد الفروع ومخازن الشركات التابعة لها بالسلع طوال الوقت وزيادة المعروض من المنتجات.