تركيا تسجل 1596 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يقفز إلى 273301 مصابا

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قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة اليوم الأربعاء إن تركيا تشهد ذروة ثانية لتفشى فيروس كورونا بسبب "الإهمال" فى حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وذلك وسط تزايد متسارع فى أعداد الإصابات والوفيات اليومية بسبب الفيروس.

وقفزت الوفيات بسبب كورونا إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو عندما كانت إجراءات العزل العام مطبقة فى أنحاء البلاد كما ارتفعت حالات الإصابة الجديدة لتصل إلى معدلات منتصف يونيو عند 1600 حالة تقريبا.

وعاودت أنقرة فتح الاقتصاد ورفعت القيود التى كانت مفروضة على أنشطة عطلات نهاية الأسبوع وعلى بعض الفئات العمرية أوائل يونيو حزيران.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 زاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1596 حالة ليصل الإجمالى إلى 273301، فى حين زاد عدد الوفيات 45 حالة ليصل الإجمالى إلى 6462 .

وطبقا للبيانات بلغ إجمالى عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 246876.

وقال قوجة، فى تصريحات أدلى بها بعد اجتماعه مع الفريق العلمى المكلف بمتابعة الوباء، إن العاصمة أنقرة شهدت أعلى معدل زيادة فى حالات الإصابة بالفيروس فى الآونة الأخيرة، إذ وصل إلى ضعف عدد الحالات التى شهدتها إسطنبول التى كانت فى السابق بؤرة تفشى الوباء فى تركيا.

ومضى يقول "نمر بثانى ذروة من الموجة الأولى لفيروس كورونا. الإهمال فى حفلات الزفاف والمناسبات الدينية فى عطلات نهاية الأسبوع، كل ذلك أوصلنا إلى هذه النقطة". لكنه استدرك إلى القول إن فرض إجراءات العزل العام لكبح تفشى الفيروس ليس على جدول أعمال الحكومة الآن.