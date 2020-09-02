اليوم السابع
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الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:46 ص
خالد صلاح
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تايلاند: 9 إصابات وافدة بكورونا.. وصفر على المستوى المحلى

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:42 ص
تايلاند: 9 إصابات وافدة بكورونا.. وصفر على المستوى المحلى كورونا فى تايلاند - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الأربعاء أنها لم تسجل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي لليوم الثاني عشر على التوالي.
وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أنه تم تسجيل 9 إصابات وافدة من الخارج خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و426 حالة توفي منها 58.
وأشارت إلى أن الحالات الجديدة لعائلة أمريكية وصلت يوم 19 من الشهر الماضي بانكوك و5 مواطنين من تايلاند وتم اكتشافهم في الحجر الصحي.


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فيروس كورونا

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