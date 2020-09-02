بكين تنتقد تقريرا اميركيا حول ترسانتها النووية

وكالات

نفت الصين اليوم الأربعاء، صحة ما ورد بتقرير وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حول سعي الجيش الصيني لمضاعفة ترسانته من الرؤوس الحربية النووية وتطوير قدرات إطلاقها، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خوا تشنج يينج، في المؤتمر الصحفي الدوري بمقر الوزارة، إن التقرير الأميركي "مليء بالتحيز"، مشيرة الى أن بكين تعارض ذلك بشدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، شددت على التزام الصين بمسار التنمية السلمية، وأنها دائما تتبع سياسة دفاع وطني في طبيعتها، وتحافظ على القوة النووية دائما عند أقل مستوى ضروري للأمن الوطني، وترسانتها ليست بنفس ضخامة الترسانة النووية للولايات المتحدة.

من جهتها، انتقدت وزارة الدفاع الوطني الصينية اليوم تقرير البنتاغون الأميركي حول الجيش الصيني، معتبرة أن التقرير يغذي نظرية "التهديد العسكري الصيني"، ويسيء تفسير السياسة الدفاعية الصينية واستراتيجيتها العسكرية، ما يحض على المواجهات والتوترات في مضيق تايوان.

وأضافت الوزارة، ان تقرير عام 2020 حول التطورات العسكرية والأمنية التي تشمل جمهورية الصين الشعبية الذي أصدرته وزارة الدفاع الأميركية مليء بعقلية "الحرب الباردة" و "لعبة المحصلة الصفرية"، لافتة الى معارضة الصين الشديدة للتقرير